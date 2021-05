Conte contro Rousseau: muore il mito della democrazia diretta e digitale (Di venerdì 7 maggio 2021) Erano partiti per fare una specie di Rivoluzione francese (ricordate l'enfasi robespierriana sul "cittadino"?). Poi erano passati alla scatoletta di tonno. Poi avevano proclamato l'abolizione della povertà. Adesso sono finiti alle carte bollate. L'eroismo tribunizio alla Danton si è trasformato in una banale bega legale: quella del divorzio dalla Piattaforma Rousseau. Sono giorni amari, questi, per il Movimento 5 Stelle, che sta battibeccando adesso con Davide Casaleggio sui dati degli iscritti. E, a scendere in campo, è stato il neo leader grillino, nonché avvocato, Giuseppe Conte. "Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l'unico e legittimo titolare. Su questo c'è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali", ha tuonato. "Se ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 maggio 2021) Erano partiti per fare una specie di Rivoluzione francese (ricordate l'enfasi robespierriana sul "cittadino"?). Poi erano passati alla scatoletta di tonno. Poi avevano proclamato l'abolizionepovertà. Adesso sono finiti alle carte bollate. L'eroismo tribunizio alla Danton si è trasformato in una banale bega legale: quella del divorzio dalla Piattaforma. Sono giorni amari, questi, per il Movimento 5 Stelle, che sta battibeccando adesso con Davide Casaleggio sui dati degli iscritti. E, a scendere in campo, è stato il neo leader grillino, nonché avvocato, Giuseppe. "Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l'unico e legittimo titolare. Su questo c'è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali", ha tuonato. "Se ...

