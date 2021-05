Violazione delle norme anti Covid, sequestrata la Torteria di Chivasso (Di giovedì 6 maggio 2021) La Torteria di Chivasso sequestrata per Violazione delle norme anti Covid. Il locale ha ospitato aperitivi clandestini. La Torteria di via Orti di Chivasso è stata sequestrata per Violazione delle norme anti Covid. Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani hanno messo i sigilli al locale su richiesta della Procura di Ivrea. Nella mattinata del 6 maggio gli uomini delle forze dell’ordine hanno messo i sigilli alla Torteria di via Orti, a Chivasso, sequestrata per Violazione delle norme ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladiper. Il locale ha ospitato aperitivi clandestini. Ladi via Orti diè stataper. Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani hanno messo i sigilli al locale su richiesta della Procura di Ivrea. Nella mattinata del 6 maggio gli uominiforze dell’ordine hanno messo i sigilli alladi via Orti, aper...

