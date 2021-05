Uomini e Donne: Luca asfaltato in centro studio | Colpo di scena clamoroso (Di giovedì 6 maggio 2021) Luca ed Elisabetta sono due dei nuovi volti di questa edizione di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show c’è stato un vero e proprio Colpo di scena, infatti il cavaliere ha ricevuto un bel due di picche. Ma non è tutto… Elisabetta e Luca Uomini e Donne-Political24Luca ed Elisabetta sono giusti quest’anno nel programma condotto da Maria De Filippi. I due hanno cominciato a frequentarsi negli ultimi due mesi e nonostante i continui tira e molla sembrava che tra di loro stesse procedendo tutto per il meglio. Infatti nelle ultime puntate avevano anche confessato di aver avuto rapporti intimi e di essere andati oltre. Qualcosa però è andato storto ed è arrivato il Colpo di scena, scatenando ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)ed Elisabetta sono due dei nuovi volti di questa edizione di. Nell’ultima puntata del dating show c’è stato un vero e propriodi, infatti il cavaliere ha ricevuto un bel due di picche. Ma non è tutto… Elisabetta e-Political24ed Elisabetta sono giusti quest’anno nel programma condotto da Maria De Filippi. I due hanno cominciato a frequentarsi negli ultimi due mesi e nonostante i continui tira e molla sembrava che tra di loro stesse procedendo tutto per il meglio. Infatti nelle ultime puntate avevano anche confessato di aver avuto rapporti intimi e di essere andati oltre. Qualcosa però è andato storto ed è arrivato ildi, scatenando ...

