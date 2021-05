Lorella Boccia: «La madre che sarò» (Di giovedì 6 maggio 2021) Ballerina, conduttrice e, una sola volta, attrice. Lorella Boccia, il cui successo televisivo è dovuto, in larga parte, alla lungimiranza di Maria De Filippi, che in lei vide una chiara possibilità di successo, ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria vita barcamenandosi tra gli impegni più disparati. Poi, nel rifiuto categorico di un’etichetta che possa certificarne l’appartenenza univoca ad una sola categoria, ha deciso di intraprendere una sfida complessa. Venus Club, che Italia1, da giovedì 6 maggio, manderà in onda nella sua seconda serata, si è riproposto di portare entro i confini nazionali qualcosa come quel che Ellen DeGeneres ha fatto oltreoceano. «È una provocazione: va in onda su una rete prettamente maschile, parlando di donne con altre donne. L’idea, però, è di rivolgerci ad un pubblico che sia fatto anche di uomini», ha spiegato la Boccia, che nella puntata di esordio ha scelto di avere accanto Elettra Lamborghini e Yole Signorelli, incarnazione di modelli opposti di femminilità. «Ironicamente, mi piace definire questo programma “sessista”. Voglio stare dalla parte delle donne e delle ospiti, con la leggerezza, però, di chi ha imparato a rifiutare ogni etichetta e giudizio morale». Venus Club, dunque, sei puntate con Mara Maionchi e Iva Zanicchi nelle vesti di opinioniste, non vuole essere un salotto ego-riferito, dove una parte di umanità – nicchia, la si direbbe – possa parlare di se stessa con se stessa, ma un punto di spunto e di confronto, regolato da una spinta, divertente e divertita, all’integrazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Ballerina, conduttrice e, una sola volta, attrice. Lorella Boccia, il cui successo televisivo è dovuto, in larga parte, alla lungimiranza di Maria De Filippi, che in lei vide una chiara possibilità di successo, ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria vita barcamenandosi tra gli impegni più disparati. Poi, nel rifiuto categorico di un’etichetta che possa certificarne l’appartenenza univoca ad una sola categoria, ha deciso di intraprendere una sfida complessa. Venus Club, che Italia1, da giovedì 6 maggio, manderà in onda nella sua seconda serata, si è riproposto di portare entro i confini nazionali qualcosa come quel che Ellen DeGeneres ha fatto oltreoceano. «È una provocazione: va in onda su una rete prettamente maschile, parlando di donne con altre donne. L’idea, però, è di rivolgerci ad un pubblico che sia fatto anche di uomini», ha spiegato la Boccia, che nella puntata di esordio ha scelto di avere accanto Elettra Lamborghini e Yole Signorelli, incarnazione di modelli opposti di femminilità. «Ironicamente, mi piace definire questo programma “sessista”. Voglio stare dalla parte delle donne e delle ospiti, con la leggerezza, però, di chi ha imparato a rifiutare ogni etichetta e giudizio morale». Venus Club, dunque, sei puntate con Mara Maionchi e Iva Zanicchi nelle vesti di opinioniste, non vuole essere un salotto ego-riferito, dove una parte di umanità – nicchia, la si direbbe – possa parlare di se stessa con se stessa, ma un punto di spunto e di confronto, regolato da una spinta, divertente e divertita, all’integrazione.

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia Lorella Boccia: "A 'Venus Club' noi donne tireremo tardi insieme" Solange Savagnone I fan di "Amici" la conoscono bene. Nel 2012 è stata allieva della scuola, poi ballerina professionistasta e infine conduttrice del daytime su Real Time. Lorella Boccia , a quasi dieci anni dal suo debutto in tv, sarà la conduttrice di "Venus Club" , uno show al femminile in onda dal 6 maggio su Italia 1 : "È un programma nuovo, dove le donne saranno ...

"Il mio Venus Club? Piacerà a tutti" uno show sessista. Ma al contrario: è fatto da donne, parlano le donne, conducono le donne. Gli uomini sono banditi: possono solo guardare. A guidare questa banda al femminile è Lorella Boccia, showgirl e ballerina, volto giovane Mediaset, che in fatto di matriarcato ne sa qualcosa: cresciuta con mamma, nonna e sorella, adesso è in attesa di una bambina (il marito è Niccolò ...

Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti Gossip e TV Venus Club: le anticipazioni della prima puntata, in onda dalle ore 00:25 A partire da questa sera, giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda la prima puntata di Venus Club, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia, con la partecipazione di Iv ...

Lorella Boccia: «A “Venus Club” noi donne tireremo tardi insieme» L’ex ballerina di "Amici"conduce un talk show al femminile. E rivela: «Mi chiamo Lorella in onore della Cuccarini» ...

Solange Savagnone I fan di "Amici" la conoscono bene. Nel 2012 è stata allieva della scuola, poi ballerina professionistasta e infine conduttrice del daytime su Real Time., a quasi dieci anni dal suo debutto in tv, sarà la conduttrice di "Venus Club" , uno show al femminile in onda dal 6 maggio su Italia 1 : "È un programma nuovo, dove le donne saranno ...uno show sessista. Ma al contrario: è fatto da donne, parlano le donne, conducono le donne. Gli uomini sono banditi: possono solo guardare. A guidare questa banda al femminile è, showgirl e ballerina, volto giovane Mediaset, che in fatto di matriarcato ne sa qualcosa: cresciuta con mamma, nonna e sorella, adesso è in attesa di una bambina (il marito è Niccolò ...A partire da questa sera, giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda la prima puntata di Venus Club, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia, con la partecipazione di Iv ...L'ex ballerina di "Amici"conduce un talk show al femminile. E rivela: «Mi chiamo Lorella in onore della Cuccarini» ...