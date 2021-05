Libia, i partiti insorgono e chiedono al Governo di riferire in Aula (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Un moto di indignazione ha percorso da destra a sinistra le forze politiche, dopo la notizia degli spari della guardia costiera libica contro i due pescherecci italiani, al largo di Misurata. Fratelli d'Italia, Liberi e Uguali e Noi con l'Italia chiedono che il Governo riferisca immediatamente in Aula, mentre il Partito democratico condanna l'accaduto e si prepara a ricevere il sindaco di Mazara del Vallo che aveva già manifestato preoccupazione per la sicurezza in quel tratto di mare. Il pressing di FdI "Fratelli d'Italia chiede al Governo di riferire immediatamente in Parlamento su quanto accaduto ai danni di tre pescherecci italiani. Chiediamo che si faccia sentire forte e autorevole la voce del Governo Draghi e del Ministro degli Esteri. L'Italia non deve piegare la testa", sottolinea ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Un moto di indignazione ha percorso da destra a sinistra le forze politiche, dopo la notizia degli spari della guardia costiera libica contro i due pescherecci italiani, al largo di Misurata. Fratelli d'Italia, Liberi e Uguali e Noi con l'Italiache ilriferisca immediatamente in Aula, mentre il Partito democratico condanna l'accaduto e si prepara a ricevere il sindaco di Mazara del Vallo che aveva già manifestato preoccupazione per la sicurezza in quel tratto di mare. Il pressing di FdI "Fratelli d'Italia chiede aldiimmediatamente in Parlamento su quanto accaduto ai danni di tre pescherecci italiani. Chiediamo che si faccia sentire forte e autorevole la voce delDraghi e del Ministro degli Esteri. L'Italia non deve piegare la testa", sottolinea ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia partiti Libia, spari contro pescherecci italiani: ferito comandante Il comandante dell'Aliseo, ferito da colpi partiti da una motovedetta della Guardia Costiera libica, sottoposto a cure mediche a bordo di nave ... Leggi anche Libia, figlio comandante ferito: "Momenti ...

Libia: colpi di mitraglia a 2 pescherecci di Mazara del Vallo ... Anna Madre e Artemide ) erano riusciti a fuggire ad un tentativo di sequestro in Libia da parte ... Dalle motovedette libiche sarebbero partiti colpi sparando ' ad altezza d'uomo '. Non è la prima volta ...

Libia, i partiti insorgono e chiedono al Governo di riferire in Aula AGI - Agenzia Giornalistica Italia Libia: Papatheu (FI), inaccettabile ennesimo attacco a pescatori siciliani Roma, 06 mag 19:55 - (Agenzia Nova) - "Un altro attacco inaccettabile da parte della Libia ad un peschereccio di Mazara del Vallo. Occorre procedere subito con l'attivazione di un tavolo ...

Libia, Guardia Costiera spara a peschereccio italiano Libia, Guardia Costiera spara a peschereccio italiano. Per adesso si registra un ferito. Si temono risvolti politici ...

