Aggiornamento incidente Roma: una vittima è Simone Piromalli, testimone del processo Sacchi (Di giovedì 6 maggio 2021) Simone PiRomalli è il 21enne morto oggi nell’incidente avvenuto a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Il giovane era il testimone chiave nel processo per la morte di Luca Sacchi, ucciso all’Appio il 23 ottobre 2019. Insieme a lui è deceduta anche Giorgia Albano, passeggera della moto. Le vittime del tragico incidente avvenuto a Roma questo pomeriggio (clicca qui per saperne di più) sono Giorgia Albano e Simone PiRomalli. I due 21enni deceduti oggi a causa di un grave incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Nomentana e l’uscita della Centrale del Latte. Il nome di Simone PiRomalli era noto alle cronache da ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021)Pilli è il 21enne morto oggi nell’avvenuto a, sul Grande Raccordo Anulare. Il giovane era ilchiave nelper la morte di Luca, ucciso all’Appio il 23 ottobre 2019. Insieme a lui è deceduta anche Giorgia Albano, passeggera della moto. Le vittime del tragicoavvenuto aquesto pomeriggio (clicca qui per saperne di più) sono Giorgia Albano ePilli. I due 21enni deceduti oggi a causa di un gravestradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Nomentana e l’uscita della Centrale del Latte. Il nome diPilli era noto alle cronache da ...

