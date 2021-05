Mourinho alla Roma, le cifre del contratto: quanto guadagnerà (Di mercoledì 5 maggio 2021) Esattamente 11 anni fa, il 5 maggio 2010, José Mourinho scendeva per l'ultima volta le scalette dello stadio Olimpico mostrando il pugno ai tifosi della Roma dopo la Coppa Italia appena vinta con l'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Esattamente 11 anni fa, il 5 maggio 2010, Joséscendeva per l'ultima volta le scalette dello stadio Olimpico mostrando il pugno ai tifosi delladopo la Coppa Italia appena vinta con l'...

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - krudotw : Trovo discretamente simbolico che, esattamente 10 anni dopo che Mou tolse la Copa del Rey a Pep al Mestalla con lo… - risultatismo : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho alla #ASRoma: 7 mln a stagione + altri 9 garantini dal Tottenham fino al 2022. Con lui 4 collaboratori, for… -