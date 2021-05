Ora prova a difendersi: "Ero ignorante" (Di martedì 4 maggio 2021) Sui social network il rapper si è scusato per alcune delle sue canzoni inneggianti all'omofobia ma il tempo del pentimento è durato poco e Fedez è tornato ad attaccare la Lega, Salvini e anche la stampa Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Sui social network il rapper si è scusato per alcune delle sue canzoni inneggianti all'omofobia ma il tempo del pentimento è durato poco e Fedez è tornato ad attaccare la Lega, Salvini e anche la stampa

AnariaGianota : Ora Marco Travaglio stufo di leggere critiche e di avere apprezzamenti solo da fan leggermente tarocchi limita la d… - lvoir : RT @iamstefano_: Nemmeno se l'avessi visto da una sfera di cristallo come una chiaroveggente.. pensavo prima che fossero solo teorie, veros… - erretti42 : @leomezzi3 Ma sei fissato con Conte. Il mio tweet non era teso a fare raffronti. Prova a rileggere. In ogni caso io… - Cristina3606 : RT @artofsangiulia: RIPETO: GLI STREAM SONO FONDAMENTALI PER LUI, MA IL PROGRAMMA VA AVANTI CON I VOTI E QUELLA CLASSIFICA È PESATA SU DI L… - Lu_Vuittonnn : @ceppaleppa magari prova a togliere il tweet fissato che hai ora e poi provare -

Ultime Notizie dalla rete : Ora prova Ora prova a difendersi: "Ero ignorante" Il riferimento più chiaro è alla canzone " Tutto il contrario ", scritta anni fa, dove il rapper cantava " Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che ...

Nuovi giochi al parco comunale "E' una zona d'evacuazione, incolumità degli studenti a rischio" ...dal Responsabile per la sicurezza della scuola - continuano i consiglieri - hanno fatto una prova ... Ma ora, con questi giochi questi "ostacoli" sono stati volutamente installati". Il cartello che ...

Ora prova a difendersi: "Ero ignorante" il Giornale Il cofondatore di ARM: la CPU Grace è la prova che Nvidia competerà in modo sleale Al cofondatore di ARM l'acquisizione dell'azienda da parte di Nvidia non va proprio giù. Secondo lui, il modello di business e l'indipendenza del progettista britannico sono a rischio e la nuova CPU G ...

Ora prova a difendersi: "Ero ignorante" Sui social network il rapper si è scusato per alcune delle sue canzoni inneggianti all'omofobia ma il tempo del pentimento è durato poco e Fedez è tornato ad attaccare la Lega, Salvini e anche la stam ...

Il riferimento più chiaro è alla canzone " Tutto il contrario ", scritta anni fa, dove il rapper cantava " Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing,so che ha mangiato più wurstel che ......dal Responsabile per la sicurezza della scuola - continuano i consiglieri - hanno fatto una... Ma, con questi giochi questi "ostacoli" sono stati volutamente installati". Il cartello che ...Al cofondatore di ARM l'acquisizione dell'azienda da parte di Nvidia non va proprio giù. Secondo lui, il modello di business e l'indipendenza del progettista britannico sono a rischio e la nuova CPU G ...Sui social network il rapper si è scusato per alcune delle sue canzoni inneggianti all'omofobia ma il tempo del pentimento è durato poco e Fedez è tornato ad attaccare la Lega, Salvini e anche la stam ...