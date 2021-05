La Polonia si spacca sul Recovery Fund E l’Europa…

Leggi su formiche

(Di martedì 4 maggio 2021) La politica è lotta per l’egemonia. Esige calcoli algebrici, giochi di prestigio, improvvise inversioni di rotta, il sangue freddo di un cecchino nel colpire l’avversario, la seduzione di un attore hollywoodiano per coinvolgere e mobilitare l’elettorato. Nonostante l’era della spoliticizzazione di massa attraversi lo spazio planetario, vi sono realtà in cui la storia non può fare a meno di riesumare la natura demoniaca della politica, superando il tatticismo fine a sé stesso, l’automatismo delle alleanze partitiche e le strategie architettate nei piani alti. Laè un esempio lampante. Durante l’ultimo week-end di aprile, Jaros?aw Kaczy?ski ha incontrato il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro e il ministro dello Sviluppo Economico Jaros?aw Gowin, sperando di poter ricucire le rotture che minacciano l’equilibro della coalizione di governo e il voto ...