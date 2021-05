Elden Ring spunta una nuovo video e una possibile data di uscita?

(Di martedì 4 maggio 2021) Aggiornamento 04/05: A quanto pare la breve clip protagonista del leak non sarebbe legata in alcun modo a. Come segnalato da Gaming Bolt, la provenienza del breve filmato è stata scoperta su Reddit. Si tratterebbe semplicemente di uno spezzone di undi presentazione di ambientazioni realizzato dal concept artist e artista 3D, Jack Phan e condiviso originariamente sul suo profilo ArtStation. L'interoè disponibile qui sotto dimostrando come la clip non sia in realtà legata all'atteso gioco targato From Software nonostante possibili affinità a livello di stile e atmosfere. Leggi altro...

Se nell'attesa di The Elder Scrolls VI speravate di mettere le mani suun altro RPG dalle dimensioni imponenti come, sappiate che dovrete rivedere la vostra strategia: il nuovo titolo di ...continua imperterrito a essere sulla bocca di tutti nel panorama videoludico. Sebbene i 6 secondi trapelati non sembrino aver dato troppa carne al fuoco ai fan ormai desiderosi di materiale ...