Decreto sostegni, ok commissioni Senato: stop Imu e canone Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Via libera al Decreto sostegni da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. I lavori, rinviati a più riprese nel corso del pomeriggio di ieri, si sono conclusi nella notte conferendo il mandato ai relatori. Il provvedimento dovrebbe approdare in Aula a Palazzo Madama domani. Tra gli emendamenti approvati lo stop al pagamento della rata Imu di giugno per i beneficiari dei ristori, l'intervento sulla tassa sull'occupazione del suolo pubblico, Tosap, e l'esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub e ristoranti. L'articolo proviene da Italia Sera.

