Paura lungo la via Emilia, l'auto svolta e colpisce in pieno una signora di 81 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Paura in mattinata lungo la via Emilia a Cesena, per un incidente che fortunatamente non ha causato conseguenze gravi. Erano circa le 11 quando una Audi Q3 procedeva in direzione Rimini, giunta all'... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 3 maggio 2021)in mattinatala viaa Cesena, per un incidente che fortunatamente non ha causato conseguenze gravi. Erano circa le 11 quando una Audi Q3 procedeva in direzione Rimini, giunta all'...

marekingu : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - Viola_mg : @ilmandaloriano @eterea_eterea Ma se fosse solo inutile..a me fanno paura gli effetti a lungo termine. - imMO_ONCHILD : RT @TealeafKim: ho paura di questo namjoon ho il terrore questo è il namjoon supremo platino cappotto lungo nero non posso sopravvivere mi… - giallaeblu : RT @TealeafKim: ho paura di questo namjoon ho il terrore questo è il namjoon supremo platino cappotto lungo nero non posso sopravvivere mi… - TealeafKim : ho paura di questo namjoon ho il terrore questo è il namjoon supremo platino cappotto lungo nero non posso sopravvi… -