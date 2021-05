Ni No Kuni 2: in arrivo su Nintendo Switch? (Di lunedì 3 maggio 2021) Ni No Kuni 2 potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente La notizia del possibile arrivo di Ni No Kuni 2 su Nintendo Switch arriva dalla rivista Gematsu, che per prima ha notato come la ESRB abbia rilasciato la sua valutazione per la versione del videogioco destinata proprio a quella console. La ESRB (acronimo di Entertainment Software Rating Board) è una società americana indipendente, che si occupa di verificare i contenuti dei videogiochi e di indicare la fascia di età ai quali sono più adatti. Non è in nessun modo collegata a Bandai Namco (il publisher che si occupa della distribuzione di Ni No Nuki 2) e, pertanto, la notizia del suo arrivo su Switch è da considerarsi ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) Ni No2 potrebbe arrivare presto su, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente La notizia del possibiledi Ni No2 suarriva dalla rivista Gematsu, che per prima ha notato come la ESRB abbia rilasciato la sua valutazione per la versione del videogioco destinata proprio a quella console. La ESRB (acronimo di Entertainment Software Rating Board) è una società americana indipendente, che si occupa di verificare i contenuti dei videogiochi e di indicare la fascia di età ai quali sono più adatti. Non è in nessun modo collegata a Bandai Namco (il publisher che si occupa della distribuzione di Ni No Nuki 2) e, pertanto, la notizia del suosuè da considerarsi ...

