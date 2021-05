Israele a un passo da quota zero contagi. E l’Italia? (Di lunedì 3 maggio 2021) Il modello israeliano a un passo dalla vittoria sul virus. Figliuolo rilancia AstraZeneca anche per gli under 60 “Sapete questo che cosa è? Ve lo dico subito: il numero dei casi di COVID-19 diagnosticati ieri in Israele. Forza con i vaccini!”. Parole e musica di Roberto Burioni, il virologo del san Raffaele che ha deciso di twettare l’immagine di un numero 13, equivalente ai casi covid registrai in Israele nelle ultime 24 ore. Un risultato stratordinario raggiunto grazie a una campagna vaccinale a tappeto e una organizzazione pressoché impeccabile. Peraltro da qualche giorno in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal ministero della sanità in accordo con gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il modello israeliano a undalla vittoria sul virus. Figliuolo rilancia AstraZeneca anche per gli under 60 “Sapete questo che cosa è? Ve lo dico subito: il numero dei casi di COVID-19 diagnosticati ieri in. Forza con i vaccini!”. Parole e musica di Roberto Burioni, il virologo del san Raffaele che ha deciso di twettare l’immagine di un numero 13, equivalente ai casi covid registrai innelle ultime 24 ore. Un risultato stratordinario raggiunto grazie a una campagna vaccinale a tappeto e una organizzazione pressoché impeccabile. Peraltro da qualche giorno innon è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal ministero della sanità in accordo con gli ...

