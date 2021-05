"Conte come Prodi? Vi dico la verità..." (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio ripercorre la sua carriera politica e approfondisce i temi dell'ambiente e della transizione ecologica Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio ripercorre la sua carriera politica e approfondisce i temi dell'ambiente e della transizione ecologica

ZZiliani : Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver p… - Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - Paolo_Bargiggia : Ecco la mia lettera aperta ad Antonio Conte. Come sempre evito di essere ipocrita e falso moralista. Condividete?… - TheQ_continuum : RT @AdriMCMLXI: Un incontro in un autogrill sull’autostrada, tra un agente di rango come Marco Mancini e Matteo Renzi. In un momento partic… - SasageyoESM : RT @ZZiliani: Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver portato #Lu… -