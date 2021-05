Samantha sceglie Alessio a Uomini e Donne | Anticipazioni scelta

_aur_alla : Ma perché non sceglie Samantha? È palese che sia sotto 10 treni per Alessio #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha sceglie

Il Sussidiario.net

...e come andrà a finire questa scelta? I due corteggiatori sono davvero pronti a dire sì a... Giacomo CzernyMartina Grado? Esattamente come Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny ...Giacomodi vedere la reazione di Martina, già sapendo cosa è successo con Carolina. Vediamo ... Ancheinterviene nella discussione, supportando il tronista e spiegando che per loro ...Sarebbero prossime le scelte dei tronisti di U&D: Giacomo è indeciso tra Martina e Carolina, le spasimanti che ha baciato in esterna ...Il tronista ha annunciato che non manca molto alla sua decisione, ma è sempre più in difficoltà: chi la spunterà tra Martina e Carolina?