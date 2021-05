Calcio: Inter, dirigenti nerazzurri festeggiano sul tetto della sede del club (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - I dirigenti e i dipendenti festeggiano la vittoria dello scudetto nella sede del club in Via della Liberazione a Milano. Il presidente Steven Zhang, l' ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, si sono affacciati dal tetto per festeggiare con le sciarpe, mentre sulla strada sottostante proseguono i caroselli dei tifosi in auto. Presente in sede anche l'altro ad Beppe Marotta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - Ie i dipendentila vittoria dello scudetto nelladelin ViaLiberazione a Milano. Il presidente Steven Zhang, l' ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, si sono affacciati dalper festeggiare con le sciarpe, mentre sulla strada sottostante proseguono i caroselli dei tifosi in auto. Presente inanche l'altro ad Beppe Marotta.

SkySport : Inter, Suning 1^ proprietà straniera a vincere lo scudetto in Italia: e ora che succede? #SkySport #Inter - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - SkySport : Lukaku, una vittoria sul destino Di @MassMarianella #SkySport #Inter - giuliagll : Vedo un sacco di odio verso l’Inter, cosa è successo? Hahahaahha non che me ne freghi qualcosa del calcio ma voglio sapere il drama - sp1873 : RT @futbol_vivi: ¡¡Congratulazioni #Inter !! #intercampione #calcio -