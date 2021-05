Serie A, Crotone-Inter: Conte con Sensi, Darmian sulla sinistra. Le formazioni ufficiali (Di sabato 1 maggio 2021) Manca sempre meno a Crotone-Inter.Inter ad un soffio dal titolo, che potrebbe arrivare già in questo week-end. Se i nerazzurri dovessero vincere a Crotone e l'Atalanta domani non dovesse battere il Sassuolo, i meneghini agguanterebbero aritmeticamente lo scudetto. Per l'importante sfida di questo pomeriggio, Conte si affida a Sensi, preferito ad Eriksen. In fascia Darmian dal 1'. Cosmi conferma il tandem d'attacco Simy-Ounas.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. CosmiInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Manca sempre meno aad un soffio dal titolo, che potrebbe arrivare già in questo week-end. Se i nerazzurri dovessero vincere ae l'Atalanta domani non dovesse battere il Sassuolo, i meneghini agguanterebbero aritmeticamente lo scudetto. Per l'importante sfida di questo pomeriggio,si affida a, preferito ad Eriksen. In fasciadal 1'. Cosmi conferma il tandem d'attacco Simy-Ounas.Di seguito, ledella sfida:(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,, ...

