Pio e Amedeo “Sanremo con Maria De Filippi?” | La loro risposta (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e Amedeo parlano, in un’intervista, del loro programma ‘Felicissima Sera’ e svelano se faranno Sanremo con Maria De Filippi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeAmedeo83) Ieri sera è andata in onda su Canale 5, in prima serata, la puntata finale di ‘Felicissima Sera‘, lo show condotto dal duo comico foggiano Pio ed Amedeo. I due comici hanno conquistato proprio tutti con la loro ironia e c’è chi li ritiene dei geni. La trasmissione ha vinto contro Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti, che ha rivelato in una recente intervista che anche sua moglie avrebbe visto Felicissima Sera e non lui. LEGGI ANCHE—>PIO E ... Leggi su formatonews (Di sabato 1 maggio 2021) Pio eparlano, in un’intervista, delprogramma ‘Felicissima Sera’ e svelano se farannoconDe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e(@pioe83) Ieri sera è andata in onda su Canale 5, in prima serata, la puntata finale di ‘Felicissima Sera‘, lo show condotto dal duo comico foggiano Pio ed. I due comici hanno conquistato proprio tutti con laironia e c’è chi li ritiene dei geni. La trasmissione ha vinto contro Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti, che ha rivelato in una recente intervista che anche sua moglie avrebbe visto Felicissima Sera e non lui. LEGGI ANCHE—>PIO E ...

