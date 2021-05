Pio e Amedeo, Alessia Marcuzzi li difende: "Non ci ho visto nulla di marcio" (Di sabato 1 maggio 2021) Alessia Marcuzzi difende Pio e Amedeo: il duo comico di Felicissima sera da ieri sera è al centro di una polemica per il siparietto messo in piedi nell'ultima puntata del programma. Pio e Amedeo hanno trovato in Alessia Marcuzzi una loro alleata: la conduttrice de le Iene ha difeso il duo comico che da ieri è al centro di una polemica per il loro siparietto durante l'ultima puntata di Felicissima sera. "Non ci ho visto nulla di marcio", ha detto la conduttrice. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza ed ultima puntata di Felicissima sera, lo show del duo Pio e Amedeo che ha suscitato polemiche molto accese. La puntata era molto attesa e i due avevano anticipato a Libero che avrebbero sdoganato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021)Pio e: il duo comico di Felicissima sera da ieri sera è al centro di una polemica per il siparietto messo in piedi nell'ultima puntata del programma. Pio ehanno trovato inuna loro alleata: la conduttrice de le Iene ha difeso il duo comico che da ieri è al centro di una polemica per il loro siparietto durante l'ultima puntata di Felicissima sera. "Non ci hodi", ha detto la conduttrice. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza ed ultima puntata di Felicissima sera, lo show del duo Pio eche ha suscitato polemiche molto accese. La puntata era molto attesa e i due avevano anticipato a Libero che avrebbero sdoganato ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - zazoomblog : Pio e Amedeo Alessia Marcuzzi li difende: Non ci ho visto nulla di marcio - #Amedeo #Alessia #Marcuzzi #difende: - dylanstether : RT @adamfoureira: Due cents su Pio e Amedeo -