Pagelle Verona Spezia | TOP e FLOP del match VOTI

(Di sabato 1 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra Hellas, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saponara, Dimarco: Ilic, Nzola(3-4-2-1): Silvestri 6,5; Dawidowicz 5,5, Magnani 5 (dal 77? Gunter sv), Dimarco 6,5; Faraoni 6, Sturaro 5 (dal 46? Tameze 5,5), Barak 6, Lazovic 6,5; Salcedo 6,5 (dal 65? Ilic 5), Zaccagni 6 (dal 60? Bessa 6), Lasagna 6 (dal 60? Kalinic 5). All. Ivan Juric 6.(4-3-3): Provedel 6; Vignali 5,5, Ismajli 6, Chabot 5,5, Marchizza 5, Estevez 6,5, Ricci 6 ...

sportface2016 : #VeronaSpezia: tabellino e nostre pagelle - CrisiInter1 : NUOVO POST PAGELLE #InterVerona 1-0 #SerieA #Inter - infoitsport : L'Arena: Inter-Verona, le pagelle dei gialloblù, Dimarco il migliore - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Tuttomercatoweb, le pagelle di Inter-Verona: Difesa precisa e attenta. Lasagna e Barak sotto le aspettative https://t.… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Verona

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Spezia Ledei protagonisti del match tra Hellase Spezia, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Zaccagni, Verde FLOP: Salcedo, Nzola VOTI ...... classe 2001, come il genoano Rovella, Sohm del Parma e Ilic del, o, considerando solo le ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Il Verona interrompe la serie di sconfitte casalinghe con un pareggio. Al gol di Salcedo risponde Saponara Come di consueto, al termine di ogni partita, la Redazione di CalcioHellas.it vi dà la possib ...Ecco le pagelle inerenti le prestazione dei giocatori dell'Empoli, sconfitti - a distanza di sei mesi- sul campo dell'Ascoli per 2-0 ...