La vera Festa del lavoro deve ancora arrivare. Scrive Becchetti (Di sabato 1 maggio 2021) É arrivato il primo maggio 2021 ma la Festa del lavoro è rimandata al giorno (speriamo vicino) in cui la campagna vaccinale sarà in fase talmente avanzata da consentire il superamento di tutte o gran parte delle restrizioni avviando quella ripresa a V che abbiamo intravisto nella falsa partenza della corsa estate. La fotografia del mercato del lavoro prima e dopo la pandemia registra un crollo delle ore lavorate fino a quasi del 20% nel momento peggiore, rientrato ora al 10% e una diminuzione di quasi un milione di occupati. I più colpiti sono i posti di lavoro più fragili (contratti a termine, autonomi, donne e giovani). Come sappiamo la pandemia ha colpito in modo fortemente asimmetrico. Sono andati a picco quei settori che difficilmente possono prescindere dal consumo ad alto assembramento (spettacoli dal vivo, ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) É arrivato il primo maggio 2021 ma ladelè rimandata al giorno (speriamo vicino) in cui la campagna vaccinale sarà in fase talmente avanzata da consentire il superamento di tutte o gran parte delle restrizioni avviando quella ripresa a V che abbiamo intravisto nella falsa partenza della corsa estate. La fotografia del mercato delprima e dopo la pandemia registra un crollo delle ore lavorate fino a quasi del 20% nel momento peggiore, rientrato ora al 10% e una diminuzione di quasi un milione di occupati. I più colpiti sono i posti dipiù fragili (contratti a termine, autonomi, donne e giovani). Come sappiamo la pandemia ha colpito in modo fortemente asimmetrico. Sono andati a picco quei settori che difficilmente possono prescindere dal consumo ad alto assembramento (spettacoli dal vivo, ...

