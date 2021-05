Franco Scoglio, il ‘Professore’ del pallone: la B con il Messina, il no a Gheddafi e la profezia sulla sua morte (Di domenica 2 maggio 2021) La storia di Franco Scoglio, il ‘Professore’ del pallone: da Messina a Genova, il no a Gheddafi e quella clamorosa profezia sulla sua morte “Lei, laggiù in fondo, mi deve ascoltare. Altrimenti io sto qui a parlare ad minchiam”. Il latino che si mischia con il siciliano urlato contro un giornalista disattento. La lingua che narra le gesta degli imperatori e quella colorita del popolo, metà ‘Professore’ metà “allenatore di strada, un po’ prostituta, che si arrangia”. Le sfumature della personalità di Franco Scoglio non possono essere identificate nello spettro dei colori che oggi è noto all’occhio dell’uomo. Nato a Lipari con la passione del pallone, non una ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) La storia di, ildel: daa Genova, il no ae quella clamorosasua“Lei, laggiù in fondo, mi deve ascoltare. Altrimenti io sto qui a parlare ad minchiam”. Il latino che si mischia con il siciliano urlato contro un giornalista disattento. La lingua che narra le gesta degli imperatori e quella colorita del popolo, metàmetà “allenatore di strada, un po’ prostituta, che si arrangia”. Le sfumature della personalità dinon possono essere identificate nello spettro dei colori che oggi è noto all’occhio dell’uomo. Nato a Lipari con la passione del, non una ...

