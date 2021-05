F1, qualifiche in Portogallo: Valtteri Bottas toglie a Hamilton la pole numero 100 (Di sabato 1 maggio 2021) Valtteri Bottas conquista la prima posizione della griglia del Gp del Portogallo. Il pilota finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamiton che inseguiva la centesima pole in carriera. Terza la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, ottava l’altra Rossa di Charles Leclerc. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)conquista la prima posizione della griglia del Gp del. Il pilota finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamiton che inseguiva la centesimain carriera. Terza la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, ottava l’altra Rossa di Charles Leclerc. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

