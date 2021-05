Ancelotti: “Voglio bene a Pirlo, non mi permetto di giudicarlo come allenatore. Juve-Milan? Tifo rossoneri” (Di domenica 2 maggio 2021) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, è stato intercettato da Sky Sport al termine della gara persa contro l’Aston Villa. Ecco le sue dichiarazioni. “Lotta Champions tra Juventus-Milan, chi merita di più? Chi arriva prima. È una bella lotta come lo è qua. Che vinca il migliore e che il migliore sia il Milan”. Su Pirlo: “Non ho voglia di dare un giudizio, non mi permetto. Tutti gli allenatori sono sotto attacco. A lui Voglio bene e punto”. FOTO: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Carlodell’Everton, è stato intercettato da Sky Sport al termine della gara persa contro l’Aston Villa. Ecco le sue dichiarazioni. “Lotta Champions trantus-, chi merita di più? Chi arriva prima. È una bella lottalo è qua. Che vinca il migliore e che il migliore sia il”. Su: “Non ho voglia di dare un giudizio, non mi. Tutti gli allenatori sono sotto attacco. A luie punto”. FOTO: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

