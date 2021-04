L’intelligenza che manca al Recovery Plan (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il parere di molti osservatori qualificati, L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta un nuovo paradigma tecnologico paragonabile per importanza all’elettricità, che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento rivoluzionò la vita di cittadini e imprese. Non sappiamo ancora se queste aspettative si realizzeranno ma certamente sappiamo che altri Paesi si stanno attrezzando per coglierne prima e più degli altri i benefici. Potendo già contare su un settore privato che, secondo le recenti stime della Stanford University, ha investito nel 2020 oltre 23 miliardi di dollari nell’IA (contro gli appena 2 dell’Unione europea), il neopresidente americano Joe Biden ha già promesso che nei prossimi anni lo Stato quasi triplicherà la spesa pubblica nella ricerca scientifica, puntando soprattutto su biotecnologie, IA e quantum computing. Ci si sarebbe dunque ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il parere di molti osservatori qualificati,artificiale (IA) rappresenta un nuovo paradigma tecnologico paragonabile per importanza all’elettricità, che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento rivoluzionò la vita di cittadini e imprese. Non sappiamo ancora se queste aspettative si realizzeranno ma certamente sappiamo che altri Paesi si stanno attrezzando per coglierne prima e più degli altri i benefici. Potendo già contare su un settore privato che, secondo le recenti stime della Stanford University, ha investito nel 2020 oltre 23 miliardi di dollari nell’IA (contro gli appena 2 dell’Unione europea), il neopresidente americano Joe Biden ha già promesso che nei prossimi anni lo Stato quasi triplicherà la spesa pubblica nella ricerca scientifica, puntando soprattutto su biotecnologie, IA e quantum computing. Ci si sarebbe dunque ...

