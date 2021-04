"Cancelleranno anche George Orwell, colpevole di violenza sessuale?" (Di venerdì 30 aprile 2021) Il fatto che George Orwell, già gravemente affetto da una malattia polmonare, abbia potuto lavorare a “1984” negli ultimi anni della sua breve vita senza preoccuparsi dei soldi è stato grazie al clamoroso successo del libro precedente, “La fattoria degli animali”. “Ma la rivoluzione tradita è il tema principale di questa parabola satirica sullo stalinismo, che racconta velatamente la storia dell’Unione sovietica dalla Rivoluzione d’ottobre” ha scritto questa settimana Wolfgang Schneider sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “E questo è il motivo per cui gli editori rifiutarono di pubblicarlo nel 1944”. Orwell ebbe quattro rifiuti e il libro apparve soltanto alla fine del 1945. Oggi lo scrittore inglese sarebbe cancellato per un altro motivo. “Secondo il ragionamento della W.W. Norton, dovrebbero essere cancellati ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Il fatto che, già gravemente affetto da una malattia polmonare, abbia potuto lavorare a “1984” negli ultimi anni della sua breve vita senza preoccuparsi dei soldi è stato grazie al clamoroso successo del libro precedente, “La fattoria degli animali”. “Ma la rivoluzione tradita è il tema principale di questa parabola satirica sullo stalinismo, che racconta velatamente la storia dell’Unione sovietica dalla Rivoluzione d’ottobre” ha scritto questa settimana Wolfgang Schneider sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “E questo è il motivo per cui gli editori rifiutarono di pubblicarlo nel 1944”.ebbe quattro rifiuti e il libro apparve soltanto alla fine del 1945. Oggi lo scrittore inglese sarebbe cancellato per un altro motivo. “Secondo il ragionamento della W.W. Norton, dovrebbero essere cancellati ...

"Cancelleranno anche George Orwell, colpevole di violenza sessuale?" Il Foglio

