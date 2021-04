M5S, eletti avvertono Conte: rischio scissione. Ma Crimi getta acqua sul fuoco (Di giovedì 29 aprile 2021) Il rischio scissione non è remoto. E’ l’allarme lanciato da Vita Martinciglio, deputata della Commissione Finanze, nel corso della riunione serale dei capi-commissione M5S con l’ex premier Giuseppe Conte. Potresti ritrovarti con una forza politica che non sarà più la prima in Parlamento, il senso del ragionamento espresso dalla pentastellata durante l’incontro online su ‘Zoom’. Serve una segreteria, sottolinea una senatrice della Commissione Ambiente, sui territori occorre un impegno diretto di Conte. Bisogna spingere sul superbonus, le fa eco un altro parlamentare, facendo riferimento a problemi nel rapporto con il ministro della Transizione ecologica Cingolani e chiedendo un coordinamento sulle alleanze locali per le amministrative. Tra i temi sollevati dagli esponenti della Commissione Giustizia anche la riforma ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilnon è remoto. E’ l’allarme lanciato da Vita Martinciglio, deputata della Commissione Finanze, nel corso della riunione serale dei capi-commissione M5S con l’ex premier Giuseppe. Potresti ritrovarti con una forza politica che non sarà più la prima in Parlamento, il senso del ragionamento espresso dalla pentastellata durante l’incontro online su ‘Zoom’. Serve una segreteria, sottolinea una senatrice della Commissione Ambiente, sui territori occorre un impegno diretto di. Bisogna spingere sul superbonus, le fa eco un altro parlamentare, facendo riferimento a problemi nel rapporto con il ministro della Transizione ecologica Cingolani e chiedendo un coordinamento sulle alleanze locali per le amministrative. Tra i temi sollevati dagli esponenti della Commissione Giustizia anche la riforma ...

