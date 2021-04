Cnr | ‘variante indiana già nota e non ci preoccupa’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 aprile 2021) “La variante non è nuova. Per la prima volta è stata depositata dal registro che raccoglie i sequenziamenti del Sars-CoV-2 nell’ottobre del 2020. Poi è comparsa altrove ma non rappresenta una preoccupazione. Non sembra possedere le caratteristiche per scalzare i ceppi già circolanti. Anche quello identifica to per la prima volta in Amazzonia nelle nostre regioni è rimasto in seconda linea”. Lo sottolinea Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Rispetto ai tre nuovi ceppi già comparsi (isolati in Inghilterra, Brasile, Sudafrica) ha una combinazione di cambiamenti nel genoma già presenti singolarmente negli altri e sempre nella stessa proteina, la spike, fondamentale per il virus”, avverte Maga. Dunque il virus non ha fantasia? “Proprio così. Sappiamo che tende a riprodurre gli stessi tipi di ...