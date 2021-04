Cede un ponteggio nel cantiere edile | Mattia muore schiacciato a 23 anni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Grave infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 8.30 a Montebelluna (Treviso). Un operaio di 23è stato travolto e ucciso da un carico di quindici quintali in unin via ...

