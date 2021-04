Armi | avidità e potere dietro l' attacco a Carlassare

Leggi su agi

(Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Tre sacerdoti infedeli, un'etnia che non ama gli stranieri e la guerra civile finita ma non conclusa in quello che forse è il paese più povero del mondo. In questa polveriera si muoveva e si muoverà Christan, una volta uscito dall'ospedale, quando prenderà possesso della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan. Avrà bisogno di aiuto. La cerimonia d'insediamento era prevista tra qualche settimana, ora sarà il decorso postoperatorio a determinare i tempi. Lui perdona, invita a mantenere intatti gli slanci e gli affetti, a non cedere alla preoccupazione. Ma il contesto in cui è maturato l'che lo ha visto gambizzare l'altra notte di preoccupazioni non può che alimentarne, fatto com'è di rivalità tribali, lotte personali, fragili tregue e colpi di mitra. Nella sterminata diocesi di Rumbek, che da sola è grande come la Svizzera e ospita un ...