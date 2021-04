“Foresta M9” a Mestre | una creazione a tema green

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Con la riapertura del Museo del ‘900 puoi ammirare laM9” a. Oggi, 28 aprile, i curatori dell’installazione sono a disposizione del pubblico per descrivere l’opera e i suoi significati. Un progetto collegato alla riqualificazione energetica della sede dell’esposizione permanente. Un’installazione di Klaus Littmann per la sostenibilità Cosa presenta la mostra “

Il 'bosco di M9' resterà un mese in più, e il museo del Novecento salire al quarto piano per fare quattro passi tra i 600 alberi che stanno crescendo nella 'Foresta M9'. Con la riapertura al pubblico di mercoledì 28 Aprile, del Museo M9 di Venezia-Mestre riprende l'attività espositiva con la mostra Foresta M9. La foresta temporanea nel cuore del Museo del 900 si trasforma in un luogo emotivo ed essenziale; un'oasi di pace in un periodo. M9 – Museo del '900 – e la mostra temporanea "Foresta M9", prorogata sino al 6 giugno, riaprono al grande pubblico da mercoledì 28 aprile alle 14.30. L'installazione, animata da 600 alberi, continuerà.