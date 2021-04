Cosa significa e cosa sono gli NFT? (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono, letteralmente, “token non fungibili”, ma che cosa vuole dire? Ecco il significato e tutto quello che c’è da sapere sugli NFT! Nel marzo del 2021 è stata venduta, dalla casa d’aste Christie’s, la prima opera d’arte “NFT“, ovvero la proprietà digitale dell’opera d’arte, che si può scambiare in maniera digitale pagandola con le criptovalute come bitcoin ed ethereum. L’acronimo di NFT è “Non-Fungible Token“, che in italiano si traduce in “token non fungibili”. Si tratta quindi di proprietà che non hanno una forma tangibile, ma possono essere vendute, comprate o scambiate. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, in particolare sul significato del termine facendo anche alcuni esempi. Origine: dall’acronimo Non-Fungible ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 28 aprile 2021), letteralmente, “token non fungibili”, ma chevuole dire? Ecco ilto e tutto quello che c’è da sapere sugli! Nel marzo del 2021 è stata venduta, dalla casa d’aste Christie’s, la prima opera d’arte ““, ovvero la proprietà digitale dell’opera d’arte, che si può scambiare in maniera digitale pagandola con le criptovalute come bitcoin ed ethereum. L’acronimo diè “Non-Fungible Token“, che in italiano si traduce in “token non fungibili”. Si tratta quindi di proprietà che non hanno una forma tangibile, ma posessere vendute, comprate o scambiate. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, in particolare sulto del termine facendo anche alcuni esempi. Origine: dall’acronimo Non-Fungible ...

