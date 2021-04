Serie A, la corsa Champions: il calendario a confronto, Juve e Milan rischiano la debacle (Di martedì 27 aprile 2021) La 33esima giornata del campionato di Serie A ha rimescolato le carte per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Sono tre le squadre che si confermano in grandissima forma: si tratta di Atalanta, Lazio e Napoli che al momento sono le favorite per far compagnia all’Inter, Juventus e Milan sono infatti in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. L’Atalanta continua a regalare spettacolo, la squadra di Gasperini è reduce dal nettissimo successo casalingo contro il Bologna, vittorie convincenti anche di Lazio e Napoli che hanno avuto la meglio rispettivamente di Milan e Torino. Brutto ko dei rossoneri mentre la squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina. La corsa Champions, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) La 33esima giornata del campionato diA ha rimescolato le carte per quanto riguarda la qualificazione alla prossimaLeague. Sono tre le squadre che si confermano in grandissima forma: si tratta di Atalanta, Lazio e Napoli che al momento sono le favorite per far compagnia all’Inter,ntus esono infatti in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. L’Atalanta continua a regalare spettacolo, la squadra di Gasperini è reduce dal nettissimo successo casalingo contro il Bologna, vittorie convincenti anche di Lazio e Napoli che hanno avuto la meglio rispettivamente die Torino. Brutto ko dei rossoneri mentre la squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina. La, il ...

