HER, Come Through con Chris Brown: il significato [VIDEO]

La cantante HER ha pubblicato insieme a Chris Brown il singolo Come Through, che anticipa il nuovo album Back Of My Mind

Da oggi, venerdì 23 aprile, è disponibile il nuovo singolo Come Through, della cantante vincitrice di quattro Grammy Award HER, insieme all'artista multiplatino e vincitore di Grammy Chris Brown. Il brano verrà incluso nel nuovo album di HER, Back Of My Mind, pubblicato con l'etichetta Mbk Entertainment/Rca Records/Sony Music.

Il singolo Come Through è una ballata dal sapore R&B scritta da HER, Chris Brown, Cardiak, Tiara Thomas e prodotta da Cardiak. Il brano evidenzia – inoltre – una certa versatilità musicale, e segue la pubblicazione dalla sua hit Damage.

HER: chi è la cantante di "Fight For You", vincitrice dell'Oscar come Miglior canzone originale MTV.IT HER, Come Through con Chris Brown: il significato [VIDEO] La cantante HER ha pubblicato insieme a Chris Brown il singolo Come Through, che anticipa il nuovo album Back Of My Mind ...

