Eventi e scadenze del 27 aprile 2021

(Teleborsa) – Lunedì 26/04/2021Appuntamenti: G20 – Secondo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting (fino a martedì 27/04/2021) Martedì 27/04/2021Appuntamenti: FinTech World Forum 2021 – Conferenza in modalità virtuale (fino a mercoledì 28/04/2021) BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTitoli di Stato: Tesoro – Asta CTZ – BTP€iAziende:3M – Appuntamento: Earnings Conference Call Q1 2021Acsm-Agam – Assemblea: BilancioAskoll Eva – Assemblea: BilancioBorgosesia – CDA: BilancioCaltagirone SpA – Assemblea: BilancioCembre – Assemblea: BilancioCerved Group – Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico e ...

La settimana del FOMC parte discretamente sui mercati La seduta EU è partita con un tono interlocutorio, apparentemente in attesa degli eventi della ... Dobbiamo ancora capire bene quali sono state le scadenze di portafoglio, per calcolare quali sono gli ...

Decreto sostegno bis, quando arriva: le news (Adnkronos) - Conclusa la stesura del Pnrr, il Mef accelera i lavori sul decreto Sostegni Bis. A quanto apprende l'Adnkronos, sono infatti partite stamani al dicastero le riunioni tecniche e politiche ...

