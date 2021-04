Coprifuoco, la Camera boccia odg di FdI per l’abolizione. Accordo nella maggioranza per revisione a maggio (Di martedì 27 aprile 2021) La Camera ha bocciato due diversi ordini del giorno di Fratelli d’Italia sull’abolizione del Coprifuoco, ma la maggioranza che si è spaccata, perché Forza Italia e Lega non hanno partecipato al voto mentre Leu, Pd e M5S hanno votato contro. La maggioranza ha tuttavia raggiunto un’intesa sul nodo del Coprifuoco, dopo che nei giorni scorsi il tema aveva agitato le acque tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Secondo l’intesa, la limitazione oraria alla circolazione, attualmente fissata alle ore 22, sarà rivista nel mese di maggio. L’Accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e dopo il via libera del premier Mario ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Lahato due diversi ordini del giorno di Fratelli d’Italia suldel, ma lache si è spaccata, perché Forza Italia e Lega non hanno partecipato al voto mentre Leu, Pd e M5S hanno votato contro. Laha tuttavia raggiunto un’intesa sul nodo del, dopo che nei giorni scorsi il tema aveva agitato le acque tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Secondo l’intesa, la limitazione oraria alla circolazione, attualmente fissata alle ore 22, sarà rivista nel mese di. L’è stato raggiunto grazie alla mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e dopo il via libera del premier Mario ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Oggi la Camera voterà l'ordine del giorno di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco. Auspichiamo che le forz… - repubblica : Dl Covid, FdI con odg chiede l'abolizione del coprifuoco. Meloni: 'Vedremo in Aula chi avrà il coraggio di sostener… - EtelSigismondi : @FratellidItalia presenta alla Camera dei Deputati un ordine del giorno per chiedere l'abolizione del #coprifuoco… - marco_gervasoni : Questo per chi pensa che l’opposizione non conti. Conta molto di più dei partiti di cdx nel governo! Dl Covid, la C… - LucaErma : Basta che non diciamo di voler rilanciare il turismo e poi tenere il #coprifuoco per tutta l'estate. Sarebbe una st… -