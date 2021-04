Castrovillari | studente cade da una scala antincendio e fa un volo di 5 metri | è grave

(Di martedì 27 aprile 2021)da unae fa undi 5. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 18 anni caduto questa mattina dallaadell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di, facendo undi oltre 5fino al selciato di cemento. Il giovane è stato soccorso immediatamente dal personale della scuola, poi trasportato in ospedale in eliambulanza. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 18 anni caduto stamattina dalladell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di, facendo undi oltre 5fino al selciato di ...

ancora da chiarire quanto accaduto questa mattina all'istituto alberghiero Karol Wojtyla di Castrovillari, quando un giovane studente si sarebbe gettato nel vuoto cadendo da un'altezza di circa cinque metri. Un volo che, secondo quanto ricostruito, potrebbe essere riconducibile ad una ...