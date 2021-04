Università | Collegi di merito | la sfida di un anno in presenza

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021) Chiusi nelle loro camerette, distesi sul letto, una mano sul computer e l’altra sul cellulare. Perennemente stanchi, apatici, soli. Li abbiamo visti così i nostri figli in quest’ultimo. Anche i più grandi. Ma non a tutti è andata allo stesso modo. Alcuni sono riusciti anche in questo periodo a mantenere relazioni “in” con i compagni. Fortunati, e bravi. Sono 4500 gli studenti universitari che vivono nei 52diitaliani, con una crescita dell’11 per cento negli ultimi tre anni a fronte di un aumento dell’1,8 per cento generale degli iscritti all’. Isono rimasti sempre aperti, anche l’scorso, nel periodo del lockdown più duro. Molti ragazzi hscelto di restare, nonostante le lezioni fossero quasi ...