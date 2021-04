Paura alle porte di Roma: 47enne precipita con il deltaplano, è in codice rosso (Di lunedì 26 aprile 2021) Stava per atterrare con il suo deltaplano a motore quando ha perso il controllo ed è precipitato. Sono stati attimi di Paura quelli vissuti ieri mattina, intorno alle 10.45, da un 47enne di Frosinone a Valmontone, in località Cacciata. Leggi anche: Paura nella notte a Roma: forte boato avvertito nel Teatro Olimpico, ecco cosa è successo (FOTO) precipita con il deltaplano a Valmontone Il pilota, sempre cosciente anche dopo l’impatto, è stato elitrasportato all’Ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Fortunatamente, il 47enne non è in pericolo di vita e pare abbia riportato la frattura di un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Stava per atterrare con il suoa motore quando ha perso il controllo ed èto. Sono stati attimi diquelli vissuti ieri mattina, intorno10.45, da undi Frosinone a Valmontone, in località Cacciata. Leggi anche:nella notte a: forte boato avvertito nel Teatro Olimpico, ecco cosa è successo (FOTO)con ila Valmontone Il pilota, sempre cosciente anche dopo l’impatto, è stato elitrasportato all’Ospedale San Camillo diin. Fortunatamente, ilnon è in pericolo di vita e pare abbia riportato la frattura di un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione ...

Advertising

FabriCecchetti : “Il solito vizio della sinistra che quando non ci riesce alle elezioni, prova a vincere in tribunale ma io paura no… - Guzzi19958320 : RT @ALFO100897: Coprifuoco alle 22, Speranza: ”è una scelta degli scienziati” mentre il CTS afferma come questa sia solo una decisione poli… - CorriereCitta : Paura alle porte di Roma: 47enne precipita con il deltaplano, è in codice rosso - miciomannaro : RT @ALFO100897: Coprifuoco alle 22, Speranza: ”è una scelta degli scienziati” mentre il CTS afferma come questa sia solo una decisione poli… - loveIessjoy : Ieri sera ho programmato l'invio alle otto di stamattina e lui ha già risposto now i don't want to look ho una paura pazza -

Ultime Notizie dalla rete : Paura alle Covid, Pregliasco: "Coprifuoco da rivalutare fra 15 giorni" Quanto alle foto e ai filmati che documentano casi di movida cittadina e assembramenti, queste "immagini fanno paura", commenta il virologo. "Certo sono la punta negativa", mentre "la gran parte ...

Donna scomparsa a Rimini: trovata con l'amante Le ore passano lentissime, lui la cerca dappertutto, mentre la paura si fa sempre più strada. E' ... Quella vecchia avevano deciso di lasciarsela alle spalle, figli inclusi. ...

Paura alle medie: studente colpito alla testa dalla riloga di una tenda da cinque chili Prima la Martesana Covid-19: perché qualcuno ha paura dei vaccini? Roma, 26 aprile 2021 – A un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19, la popolazione mondiale ha cominciato a intravedere la “luce in fondo al tunnel” grazie alla messa a punto e alla diffusione de ...

Auto in fiamme, paura a Teolo Domenica sera, 25 aprile, alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buora a San Biagio nel comune di Teolo per un ...

Quantofoto e ai filmati che documentano casi di movida cittadina e assembramenti, queste "immagini fanno", commenta il virologo. "Certo sono la punta negativa", mentre "la gran parte ...Le ore passano lentissime, lui la cerca dappertutto, mentre lasi fa sempre più strada. E' ... Quella vecchia avevano deciso di lasciarselaspalle, figli inclusi. ...Roma, 26 aprile 2021 – A un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19, la popolazione mondiale ha cominciato a intravedere la “luce in fondo al tunnel” grazie alla messa a punto e alla diffusione de ...Domenica sera, 25 aprile, alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buora a San Biagio nel comune di Teolo per un ...