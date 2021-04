Partenio-Lombardi | al via l’istallazione dei sediolini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziati questa mattina i lavori perdeinei settori Tribuna Montevergine, Tribuna Terminio ed Ospiti dello stadio. Il progetto, approvato sia dai vigili del fuoco che dal settore patrimonio del comune di Avellino, prevede due fasi. In questa prima fase verranno montati 1653 sedute individuali (395 nei settori A e B della Tribuna Montevergine, 358 nei settori D ed E della medesima, 400 in Tribuna Terminio e 500 nel settore Ospiti). Questo primo step terminerà il prossimo venerdì 30 Aprile. A tal proposito è stata già richiesta per il 7 Maggio 2021 la convocazione della commissione pubblici spettacoli per l’aumento della capienza che, dagli attuali 5229 spettatori, dovrebbe passare a 6773. Successivamente avrà inizio la seconda fase con ...

In questa prima fase verranno montati 1653 sedute individuali (395 nei settori A e B della Tribuna Montevergine, 358 nei settori D ed E della medesima, 400 in Tribuna Terminio e 5 ...Sono iniziati questa mattina i lavori per l'istallazione dei sediolini nei settori Tribuna Montevergine, Tribuna Terminio ed Ospiti dello stadio Partenio – Lombardi. Il progetto, approvato sia dai vig ...