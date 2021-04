Orlando dice che i primi fondi del Recovery Plan potrebbero arrivare già a luglio (Di lunedì 26 aprile 2021) A Bruxelles i pregiudizi sull’Italia ci sono, ammette il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Corriere. Ma Palazzo Chigi ha dato all’Europa tutte le garanzie necessarie e – dice – nonostante siamo partiti in ritardo, il governo Draghi otterrà già a luglio i primi miliardi del Recovery Plan. Il presidente del Consiglio presenterà il piano oggi alla Camera dopo il braccio di ferro che si è consumato con l’Ue per ottenere la «luce verde» sul documento. «Siamo l’unico Paese che ha dovuto affrontare un passaggio così delicato nel pieno di una crisi di governo. Prima per l’instabilità del Conte bis e poi per la caduta dell’esecutivo, abbiamo dovuto interrompere il lavoro di preparazione del Pnrr. La crisi, come avvertivamo in quei giorni, non è certo una cosa utile», spiega ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) A Bruxelles i pregiudizi sull’Italia ci sono, ammette il ministro del Lavoro Andreaal Corriere. Ma Palazzo Chigi ha dato all’Europa tutte le garanzie necessarie e –– nonostante siamo partiti in ritardo, il governo Draghi otterrà già amiliardi del. Il presidente del Consiglio presenterà il piano oggi alla Camera dopo il braccio di ferro che si è consumato con l’Ue per ottenere la «luce verde» sul documento. «Siamo l’unico Paese che ha dovuto affrontare un passaggio così delicato nel pieno di una crisi di governo. Prima per l’instabilità del Conte bis e poi per la caduta dell’esecutivo, abbiamo dovuto interrompere il lavoro di preparazione del Pnrr. La crisi, come avvertivamo in quei giorni, non è certo una cosa utile», spiega ...

