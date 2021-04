Occhiali da vista | una seconda pelle

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) Chiara Capitani è una giovane creativa che ha saputo fare del suo talento un lavoro, anzi più lavori. Designer, consulente d’immagine e imprenditrice è senza dubbio una donna dalla spiccata personalità. E per questo è stata scelta, insieme alle altre due talent, per interpretare, con il suo stile, gli occhiali da vista Versace Eyewear in uno shooting dove le montature piu? iconiche, e dal design timeless, sono co-protagoniste.