Lutto in casa Higuain: muore Nancy, madre dell’argentino (Di lunedì 26 aprile 2021) Lutto per Gonzalo Higuain. Sua madre Nancy Zacarias è scomparsa prematuramente quest’oggi. La donna era da tempo malata. Non ce l’ha fatta la madre di Gonzalo Higuain. Nancy Zacarias non ha più resistito nella dura battaglia contro il cancro e si è spenta oggi, come hanno annunciato diversi media argentini tra cui ‘La Nación’. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021)per Gonzalo. SuaZacarias è scomparsa prematuramente quest’oggi. La donna era da tempo malata. Non ce l’ha fatta ladi GonzaloZacarias non ha più resistito nella dura battaglia contro il cancro e si è spenta oggi, come hanno annunciato diversi media argentini tra cui ‘La Nación’. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

