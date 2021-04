Il punto sulle commodities 26 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Settimana molto negativa per il greggio, che perde terreno, mostrando una discesa dell’1,57%. Nel breve periodo, l’oro nero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 63,32. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva fino a quota 65,62. In forte ribasso il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso -2,27%. Analizzando lo scenario del carburante si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,959. Prima resistenza a 2,035. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,926. Bene il Future sul Natural Gas, con un rialzo dell’1,30%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Settimana molto negativa per il greggio, che perde terreno, mostrando una discesa dell’1,57%. Nel breve periodo, l’oro nero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 63,32. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva fino a quota 65,62. In forte ribasso il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso -2,27%. Analizzando lo scenario del carburante si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,959. Prima resistenza a 2,035. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,926. Bene il Future sul Natural Gas, con un rialzo dell’1,30%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la ...

