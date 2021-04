Cosa significa essere cittadini attivi (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci lamentiamo sempre di come vanno le cose. Il più delle volte abbiamo ragione, non lo metto in dubbio, ma questo approccio critico alla realtà che ci circonda porta spesso a covare del risentimento inespresso e a prendere le distanze dal problema. E questo non va bene. Reagire alle ingiustizie della società e del mondo in cui viviamo, puntando il dito e lasciando, in fin dei conti, che la rassegnazione abbia la meglio, non è una scelta vincente, anzi, credo che, analizzandola bene, sia una sorta di fuga dal problema. Per cambiare le cose ci vuole tanta energia. Bisogna studiare il problema, comprendere i meccanismi che lo generano e individuare le strategie per risolverlo. E no, non è per niente facile. Per fortuna, però, ci sono degli esempi a cui ispirarsi per provare a diventare parte integrante del tessuto sociale e cambiarlo dall’interno, invece che restarne fuori e ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci lamentiamo sempre di come vanno le cose. Il più delle volte abbiamo ragione, non lo metto in dubbio, ma questo approccio critico alla realtà che ci circonda porta spesso a covare del risentimento inespresso e a prendere le distanze dal problema. E questo non va bene. Reagire alle ingiustizie della società e del mondo in cui viviamo, puntando il dito e lasciando, in fin dei conti, che la rassegnazione abbia la meglio, non è una scelta vincente, anzi, credo che, analizzandola bene, sia una sorta di fuga dal problema. Per cambiare le cose ci vuole tanta energia. Bisogna studiare il problema, comprendere i meccanismi che lo generano e individuare le strategie per risolverlo. E no, non è per niente facile. Per fortuna, però, ci sono degli esempi a cui ispirarsi per provare a diventare parte integrante del tessuto sociale e cambiarlo dall’interno, invece che restarne fuori e ...

