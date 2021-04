Lotta, Europei 2021: Nikoloz Kakhelashvili è medaglia di bronzo! Quinto Zaur Kabaloev (Di domenica 25 aprile 2021) E’ stato di una medaglia di bronzo ed un Quinto posto per l’Italia degli Europei 2021 di Lotta, in corso a Varsavia (Polonia), il bilancio della settima ed ultima giornata della rassegna, dedicata nella sessione pomeridiana di oggi alle ultime finali della greco-romana. Nikoloz Kakhelashvili è salito sul gradino più basso del podio nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, mentre Zaur Kabaloev ha superato l’unico turno dei ripescaggi, ma poi non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria di peso olimpica dei -67 kg, chiudendo al Quinto posto. Nikoloz Kakhelashvili ieri nel turno di qualificazione aveva approfittato dell’infortunio del serbo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) E’ stato di unadi bronzo ed unposto per l’Italia deglidi, in corso a Varsavia (Polonia), il bilancio della settima ed ultima giornata della rassegna, dedicata nella sessione pomeridiana di oggi alle ultime finali della greco-romana.è salito sul gradino più basso del podio nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, mentreha superato l’unico turno dei ripescaggi, ma poi non è riuscito a conquistare ladi bronzo nella categoria di peso olimpica dei -67 kg, chiudendo alposto.ieri nel turno di qualificazione aveva approfittato dell’infortunio del serbo ...

