Gigi D’Alessio racconta un retroscena su Milly Carlucci: “Litigammo..” (Di domenica 25 aprile 2021) Gigi D’Alessio ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha rivelato un retroscena sugli inizi della sua carriera che coinvolge Milly Carlucci Gigi D’Alessio oggi è stato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 aprile 2021)ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha rivelato unsugli inizi della sua carriera che coinvolgeoggi è stato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Cisco46allegro : RT @RaiUno: .@francifialdini e #DaNoiARuotaLibera tornano anche oggi su Rai1 e RaiPlay ?? Ospiti di oggi: Carlo Conti, Massimiliano Ossini e… - tomlivson91 : qui avevo mandato in tendenza gigi d'alessio ?????????????? - LuciaFranzese10 : RT @NicolettaIncer1: Mai non mollare mai finché vita avrai non mollare mai manda avanti il cuore ?? che domani vincerai (Gigi D'Alessio) ????… - Murgi67312413 : RT @NicolettaIncer1: Mai non mollare mai finché vita avrai non mollare mai manda avanti il cuore ?? che domani vincerai (Gigi D'Alessio) ????… - elvira_stancato : RT @NicolettaIncer1: Mai non mollare mai finché vita avrai non mollare mai manda avanti il cuore ?? che domani vincerai (Gigi D'Alessio) ????… -