(Di domenica 25 aprile 2021) Eldedica un articolo ad, titolo: “Una macchia sulla leggenda”. Il corrispondente del quotidiano spagnolo, Daniel Verdù, si sofferma su uno dei principali protagonisti del disastro Superlega. E ricorda che ci sono dubbi sulla pazienza di John Elkann nei suoi confronti. È l’unico della sua generazione che è riuscito a perpetuare il nobile, ma le sue imprese – né il suo fisico – non sono mai state le più straordinarie della famiglia. La Superliga, in cui Florentino Pérez si è imbarcato, è stata l’occasione per lasciare il segno con un progetto che avrebbe rivoluzionato lo sport. Ello definisce “undella dinastia”, messo alla Juventus anche perché all’inizio del secolo la famiglia si era ...

Advertising

napolista : El Paìs: “Andrea un personaggio minore degli Agnelli, desiderava essere all’altezza del cognome” Il giornale spagn… - sonsolesmn1 : Andrea Agnelli da por muerta a la Superliga via @el_pais - fmayors : @AndreaAbreuL @el_pais Bravo, Andrea -

Ultime Notizie dalla rete : Paìs Andrea

LA NAZIONE

- Del resto, che intorno al nome di Zingaretti ci siano grandi manovre al Nazareno non è più un mistero.Orlando lo ha detto esplicitamente ('io spero molto che ci sia, sarebbe una carta forte da giocare'), come anche Matteo Orfini. E che la 'pratica' sia bene in vista sul tavolo di Letta, è ...Bernaudo (Li): "In campo ci siamo anche noi" Nell'agone politico per le amministrativeBernaudo, presidente dei Liberisti italiani, cintando un recente sondaggio di Indexresearch per La7, ...