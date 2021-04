Roma: 140.000 indumenti sequestrati donati ai bisognosi dalla Guardia di Finanza (Di sabato 24 aprile 2021) Oltre 140.000 capi di abbigliamento sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma sono stati donati alla Caritas Diocesana di Tivoli e ad altre organizzazioni benefiche. Capi d’abbigliamento sequestrati e donati ai bisognosi Si tratta di maglioni, pantaloni, t-shirt e indumenti intimi recanti mendaci indicazioni “Made in Italy” sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli nel corso di recenti operazioni contro l’abusivismo commerciale e le frodi in commercio, di cui le Autorità Giudiziarie di Roma e Tivoli hanno disposto la devoluzione in beneficenza. In tal modo saranno destinati alle persone bisognose – che hanno visto diminuire la loro capacità di spesa anche a causa della pandemia – articoli di vestiario che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Oltre 140.000 capi di abbigliamentodai Finanzieri del Comando Provinciale disono statialla Caritas Diocesana di Tivoli e ad altre organizzazioni benefiche. Capi d’abbigliamentoaiSi tratta di maglioni, pantaloni, t-shirt eintimi recanti mendaci indicazioni “Made in Italy” sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli nel corso di recenti operazioni contro l’abusivismo commerciale e le frodi in commercio, di cui le Autorità Giudiziarie die Tivoli hanno disposto la devoluzione in beneficenza. In tal modo saranno destinati alle persone bisognose – che hanno visto diminuire la loro capacità di spesa anche a causa della pandemia – articoli di vestiario che, ...

